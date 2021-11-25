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Isparta'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Isparta'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
ISPARTA
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İYAŞ Alışveriş Merkezi’nde kadınlar tarafından el işi ürünleri satış sergisi açıldı. Serginin açılışını Vali Ömer Seymenoğlu kadınlarla birlikte gerçekleştirdi.
Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarında eğitim alan Kadın Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden destek alan kadınlar tarafından üretilen ürünlerden oluşun sergide el işi onlarca ürün yer alıyor. Sergilenen ürünlerin satışının da yapıldığı sergiden elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Sergide İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Isparta Barosu da birer stant açarak başta Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)  olmak üzere adli konularda kadınları bilgilendirdiler.
Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Seymenoğlu kadına karşı şiddete sıfır tolerans parolasıyla çalışmalarına devam ettiklerini  belirterek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali Seymenoğlu “Kadınları yalnız bırakmamak adına şu anda buradayız. Bizler kadınların her türlü faaliyetlerine sonuna kadar destek veriyoruz. Eminim ki bundan sonra kadına yönelik şiddet daha da azalacaktır. Zaman içerisinde yapılan eğitim çalışmaları, yapılan yasal düzenlemeler, alandaki uygulamalarının takibiyle kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti azaltmayı hedefliyoruz. Ben bu duygularda şiddetsiz bir toplum içinde huzur içerisinde geçireceğimiz zamanlar temenni ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ardından Vali Seymenoğlu sergide bulunan tüm stantları tek tek gezerek sergilenen ve satışı yapılan ürünleri inceledi, kadınlardan bilgiler aldı. Vali Seymenoğlu ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Isparta Barosu stantlarında kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
 
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