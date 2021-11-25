TIBBİ SÜLÜK ARAŞTIRMA ve ÜRETİM MERKEZİ FAALİYETE GEÇTİ

Tıbbi sülükler hakkında araştırmalar yapmak üzere, 2015’de kurumumuz bünyesinde kurulan tıbbi sülük ünitemiz hem nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek hem de sektörün ihtiyacı olduğu hijyenik tıbbi sülük ihtiyacını karşılamak amacıyla 2021 yılında genişletilerek Tıbbi Sülük Araştırma ve Üretim Merkezi haline dönüştürülmüştür. Yeni açılan araştırma ve üretim merkezimizde Tıbbi sülüğün (Hirudo verbana) üretim ve araştırma faaliyetleri Uzman personelimizce devam etmektedir.