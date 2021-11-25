25 Kasım 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Yeni varyant Nu

Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da, Kovid-19'un en çok mutasyona uğramış varyantı tespit edildi. "Nu varyantı" adı verilen tür hakkında açıklama yapan bilim insanları, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı. Varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç. Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi.





BAE ile Ankara'da temas

BAE Veliaht Prensi Zayed'i Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında çok sayıda anlaşmalara imza atıldığını belirtti.



TURKOVAC için onay başvurusu

Sağlık Bakanı Fhrettin Koca, yerli Kovid-19 aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.



Düşük faiz politikasında devam kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, düşük faiz politikasında kararlılık mesajı verdiği öğrenildi.



Manş Denizi'nde göçmen faciası

Fransa'nın Calais (Kaley) Limanı'ndan hareket ederek İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin teknesi, Manş Denizi'nde battı. Yaşanan faciada 31 kişi hayatını kaybetti.



Deprem konutları teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan 596 konut ile 145 dükkanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın sahiplerine teslim edileceğini söyledi.



Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, kendi evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a (Ayaksa) 2-1 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.

