Bugün; bu topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşama irademizin sembolü, demokrasimizin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz.Türk ulusunun, işgalcilere karşı kurtuluş savaşını yaptığı dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletin temsilcilerince kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusun bağımsızlık mücadelesinde yaşamsal rol oynamış, çok önemli sorumluluk üstlenmiştir. 23 Nisan 1920 tarihi; esaret zincirlerinin kırıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliği baş tacı yapacak kadar halkına güvenen, egemenliğin en son ferdine kadar ulusun olduğuna inanan büyük bir ruhun eseridir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunusözleri ile tüm dünyaya duyurduğu bu müstesna günü, egemenliğimizi kazandığımız, aydınlık yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramı olarak armağan etmiş ve çağdaş bir geleceğe ancak iyi eğitilmiş çocuklarla ulaşılabileceğine dair en güzel mesajı vermiştir.Milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızın temsilcileri olan çocuklarımız, ülkemizin her alanda gelişmesinin, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının da en önemli teminatıdır. Zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden ve demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir.Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucularını, istiklal mücadelemizi yürüten Gazi Meclisin bütün mebuslarını ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı en içten dileklerimle kutluyorum.