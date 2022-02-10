METEOROLOJİK UYARI

( ÇIĞ TEHLİKESİ ve ÇATILARDAN KAR DÜŞMESİNE DİKKAT! )

Başlama Zamanı : 10,02.2022 14:00 TSİ

Bitiş Zamanı :18.02.2022 09:00 TSİ

Geçtiğimiz hafta bölgemizde gerçekleşen kar yağışları özellikle iç kesimlerde ve dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşturmuştur.Bölgemiz genelinde yarından itibaren sıcaklıkların 3 ila 6 derece artması beklenmektedir.

Bu sebeple yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizin yüksek kesimlerinde (Batı Torosiar, Beydağları, Davraz v.b.) ve yüksek kar örtüsü alan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi; yüksek kar örtüsü alan İsparta il Merkezi ve ilçeleri, Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde çatılardan kar düşmesi tehlikesi bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arzetmektedir.

METEOROLOJİ 4, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ