ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törenlere katılımınızı dilerim.

Ömer SEYMENOĞLU

Isparta Valisi

TÖREN PROGRAMI

ÇELENK SUNMA TÖRENİ:

23 NİSAN KUTLAMA PROGRAMI:

Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımızın Okunması

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması

Şiirlerin Okunması

Hazırlanan Gösterilerin Sunumu

DİĞER ETKİNLİKLER

İlimizdeki ilk ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programını 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren okullarında yapacaklardır.

Okullarda yapılan programda okulun kendi özelliğine göre:

Saygı Duruşu - İstiklal Marşı

Günün anlam ve önemini belirten konuşma

Öğrencilerden şiirler

Okul korosundan çocuk şarkıları

23 Nisan ile ilgili oratoryo

Sınıfların hazırladığı müzikli gösteriler

Jimnastik gösterileri ve spor etkinlikleri

Şiir ve kompozisyon yarışmaları

Velilerin de katıldığı piknikler ve uçurtma etkinlikleri

Eğlenceli oyunlar şeklinde gerçekleştirilebilir