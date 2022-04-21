ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI23 NİSAN 2022
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törenlere katılımınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
TÖREN PROGRAMI
ÇELENK SUNMA TÖRENİ:
Tarih : 23 Nisan 2022 Cumartesi Günü
Yer : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Çelenk Sunma
(İl Milli Eğitim Müdürü tarafından sunulacaktır.)
Saygı Duruşunda Bulunulması-İstiklal Marşımızın Söylenmesi-Bayrakların Göndere Çekilmesi
Törenin Sona Ermesi Valilik Makamı Ziyareti
23 NİSAN KUTLAMA PROGRAMI:
Tarih : 23 Nisan 2022 Cumartesi Günü
Saat : 10.30
Yer : Işıkkent Spor Salonu
Mustafa Şener Ortaokulu, Naşide Halil Gelendost İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu, Özel TED Koleji ve Özel Boğaziçi Koleji tarafından hazırlanan Kutlama Programı aşağıdaki sıraya göre sunulacaktır.
ÇELENK SUNMA TÖRENİ:
Tarih : 23 Nisan 2022 Cumartesi Günü
Yer : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Çelenk Sunma
(İl Milli Eğitim Müdürü tarafından sunulacaktır.)
Saygı Duruşunda Bulunulması-İstiklal Marşımızın Söylenmesi-Bayrakların Göndere Çekilmesi
Törenin Sona Ermesi Valilik Makamı Ziyareti
23 NİSAN KUTLAMA PROGRAMI:
Tarih : 23 Nisan 2022 Cumartesi Günü
Saat : 10.30
Yer : Işıkkent Spor Salonu
Mustafa Şener Ortaokulu, Naşide Halil Gelendost İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu, Özel TED Koleji ve Özel Boğaziçi Koleji tarafından hazırlanan Kutlama Programı aşağıdaki sıraya göre sunulacaktır.
- Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımızın Okunması
- Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması
- Şiirlerin Okunması
- Hazırlanan Gösterilerin Sunumu
- İlimizdeki ilk ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programını 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren okullarında yapacaklardır.
- Saygı Duruşu - İstiklal Marşı
- Günün anlam ve önemini belirten konuşma
- Öğrencilerden şiirler
- Okul korosundan çocuk şarkıları
- 23 Nisan ile ilgili oratoryo
- Sınıfların hazırladığı müzikli gösteriler
- Jimnastik gösterileri ve spor etkinlikleri
- Şiir ve kompozisyon yarışmaları
- Velilerin de katıldığı piknikler ve uçurtma etkinlikleri
- Eğlenceli oyunlar şeklinde gerçekleştirilebilir
- 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi I. Kademe, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi II. Kademe ile Isparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ziyaret edilecektir.
- 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 15.00’da Sevgi Evi Ziyareti gerçekleştirilecektir.
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 20-26 Nisan 2022 tarihleri arasında “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” konulu kitap sergisi açılacaktır.
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli branşlarda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvaları” organize edilecektir.
GENEL HÜKÜMLER
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 08.00’de başlar ve aynı gün saat 24.00’de sona erer.
- 23 Nisan 2022 Cumartesi günü başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire, kurum, askeri birlik, karargâh, özel kuruluşlar ve müesseseler bayraklarla donatılacaktır.
- Çelenk Sunma Töreni; 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.30’da 28283 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Bendine göre İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacaktır.
- Çelenk Sunma Törenine; Resmi ve özel kuruluş temsilcileri, ilköğretim, lise ve dengi okul ve kurum müdürleri, ortaokulların bayrak ve flamaları ile birlikte öğrenciler ve halk katılacaktır.
- Çelenk Sunma Törenine katılanlar saat 09.15’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yerlerini almış olacaklardır.
- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
“Küçük Hanımlar Küçük Beyler ”
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir
mutluluk parıltısısınız.
Memleketi asıl aydınlığa boğacak sîzsiniz.
Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli
olduğunuzu düşünerek,
Ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.!
M. Kemal ATATÜRK