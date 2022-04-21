AKBB’den, Isparta Belediyesine Kirazlıdere Ödülü







Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Isparta Belediyesi ‘Kirazlıdere Projesi’ ile ödüle layık görüldü.Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin verimli, kaliteli, hızlı üretilmesi, halkın bu hizmetlere kolay biçimde ulaşması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi kapsamında belediyeler tarafından gerçekleştirilen özgün projelerin desteklenmesi, tanıtılması, başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasının bu yıl 7.’si gerçekleştirildi.İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları, Üst Yapı Çalışmaları, Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri, Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorilerinde 54 projenin yer aldığı yarışmada Isparta Belediyesi de ‘Şehrin Seyir Terası Kirazlıdere’nin yeninden planlanması, projelendirilmesi, yapımı’ ile Peyzaj Planlama Tasarım ve Uygulama Projeleri dalında üçüncülük ödülü kazandı.Projede dereceye girenlerin ödülleri Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Isparta Belediyesinin ödülünü de Isparta Belediyesini temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, AKBB Başkanı Tütüncü’nün elinden aldı. Törene Isparta Belediyesi Meclisi Üyeleri Hakkı Kaya ve Erdal Çelik’te katıldı.