Isparta Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ve asfalt dökümüne daha elverişli hale gelmesinin ardından 2023 asfalt sezonunu açtı. Belediye daha önce duyurusunu yaptığı şehir merkezini kapsayan ve 10 Temmuz’a kadar devam edecek caddelerde 3 etap halinde asfalt çalışması gerçekleştirecek. Trafiğin aksamaması amacıyla çalışmalar akşam 21.00, sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar Özkanlar Kavşağından start aldı. 1.etapta Özkanlar Kavşağı, Mimar Sinan Caddesi ve Kaymakkapı Meydanı arasında sürdü. Saat 21.00’da 29 iş makinesi ve 60 personel ile başlayan çalışmalar sabah saat 06.00 itibariyle sonlandırıldı. 3 etap halinde gerçekleşecek çalışmalarda toplamda 23.000 metrekarelik alanda 3.500 ton asfalt kullanılacak. 2.etap çalışmalar Kaymakkapı Meydanından başlayarak, Orduevine kadar olan Zübeyde Hanım Caddesini, 3.etap çalışmalar ise Orduevinden başlayıp Subay Lojmanlarına Özkanlar Kavşağı bölgesinde son bulacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Özkanlar Kavşağı bölgesinden başlayan freze ile yorgun asfaltın kaldırılması ve yerine yeni asfalt dökümü çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hava sıcaklıklarının asfalt dökmeye elverişli olmasıyla birlikte asfalt dökümüne başladıklarını söyledi. Şehir merkezindeki yorgun asfaltın yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, merkezdeki çalışmaların 3 etap halinde gerçekleştirileceğini belirtti. 2 km’lik çalışmada 3.500 tonluk bir asfalt tüketiminin olacağını aktaran Başdeğirmen, “Trafiğe mani olmamak için çalışmalarımızı akşam 21.00 sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. Fen işleri şantiyemiz çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Gündüz ekibimizde şehrimizin muhtelif yerlerindeki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu gece çalışmamızı 29 iş makinesi ve 60 personel ile gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız cuma gününe kadar sürecek.Caddemizin üzerinde konutlar, oteller var. Buralarda kalan vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, anlayış bekliyoruz. Bu arada çalışmaları gece de fedakarca sürdüren personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde daha konforlu bir trafik akışı sağlamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.Çalışmaların bundan sonra da yaptıkları program dahilinde devam edeceğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen sene elektrik hatlarının yüzde 80’inden fazlasının yer altına alındığını kaydetti. Başdeğirmen, “Hemen tüm cadde ve sokaklarımızda bundan kaynaklı tadilatlar oldu. Bazı mahallelerimizde belediyemize ait altyapı çalışmaları ile doğalgaz çalışmaları oldu. Şehrimizin caddeleriyle birlikte hemen hemen 3 bin 500 sokağında altyapı çalışmaları yapıldı. Geçen sene ki çalışmalardan dolayı bozulan yerlerde tadilat çalışmaları yaptık, zeminin oturmasını bekledik. Bu yılda bunları tamamen asfaltı yenileyerek çalışmalar yapacağız. Bu yıl içerisinde şehrimizin hemen hemen her yerinde çalışmalarımızı devam ettirerek yeraltı ve yerüstü tüm olumsuzlukları gidereceğiz” şeklinde konuştu.