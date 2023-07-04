GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=isparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta'da 2023 asfalt sezonunu açıldı

Isparta'da 2023 asfalt sezonunu açıldı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Şehir merkezinde 29 iş makinesi 60 personelle gece çalışması
Asfalt çalışmaları 3 etapta tamamlanacak
 
Isparta Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ve asfalt dökümüne daha elverişli hale gelmesinin ardından 2023 asfalt sezonunu açtı. Belediye daha önce duyurusunu yaptığı şehir merkezini kapsayan ve 10 Temmuz’a kadar devam edecek caddelerde 3 etap halinde asfalt çalışması gerçekleştirecek. Trafiğin aksamaması amacıyla çalışmalar akşam 21.00, sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar Özkanlar Kavşağından start aldı. 1.etapta Özkanlar Kavşağı, Mimar Sinan Caddesi ve Kaymakkapı Meydanı arasında sürdü. Saat 21.00’da 29 iş makinesi ve 60 personel ile başlayan çalışmalar sabah saat 06.00 itibariyle sonlandırıldı. 3 etap halinde gerçekleşecek çalışmalarda toplamda 23.000 metrekarelik alanda 3.500 ton asfalt kullanılacak. 2.etap çalışmalar Kaymakkapı Meydanından başlayarak, Orduevine kadar olan Zübeyde Hanım Caddesini, 3.etap çalışmalar ise Orduevinden başlayıp Subay Lojmanlarına Özkanlar Kavşağı bölgesinde son bulacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Özkanlar Kavşağı bölgesinden başlayan freze ile yorgun asfaltın kaldırılması ve yerine yeni asfalt dökümü çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hava sıcaklıklarının asfalt dökmeye elverişli olmasıyla birlikte asfalt dökümüne başladıklarını söyledi. Şehir merkezindeki yorgun asfaltın yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, merkezdeki çalışmaların 3 etap halinde gerçekleştirileceğini belirtti. 2 km’lik çalışmada 3.500 tonluk bir asfalt tüketiminin olacağını aktaran Başdeğirmen, “Trafiğe mani olmamak için çalışmalarımızı akşam 21.00 sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. Fen işleri şantiyemiz çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Gündüz ekibimizde şehrimizin muhtelif yerlerindeki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu gece çalışmamızı 29 iş makinesi ve 60 personel ile gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız cuma gününe kadar sürecek.Caddemizin üzerinde konutlar, oteller var. Buralarda kalan vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, anlayış bekliyoruz. Bu arada çalışmaları gece de fedakarca sürdüren personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde daha konforlu bir trafik akışı sağlamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.
Çalışmaların bundan sonra da yaptıkları program dahilinde devam edeceğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen sene elektrik hatlarının yüzde 80’inden fazlasının yer altına alındığını kaydetti. Başdeğirmen, “Hemen tüm cadde ve sokaklarımızda bundan kaynaklı tadilatlar oldu. Bazı mahallelerimizde belediyemize ait altyapı çalışmaları ile doğalgaz çalışmaları oldu. Şehrimizin caddeleriyle birlikte hemen hemen 3 bin 500 sokağında altyapı çalışmaları yapıldı. Geçen sene ki çalışmalardan dolayı bozulan yerlerde tadilat çalışmaları yaptık, zeminin oturmasını bekledik. Bu yılda bunları tamamen asfaltı yenileyerek çalışmalar yapacağız. Bu yıl içerisinde şehrimizin hemen hemen her yerinde çalışmalarımızı devam ettirerek yeraltı ve yerüstü tüm olumsuzlukları gidereceğiz” şeklinde konuştu.

04-07-2023-ozkanlar-mimar-sinan-asfalt-204-07-2023-ozkanlar-mimar-sinan-asfalt-404-07-2023-ozkanlar-mimar-sinan-asfalt-304-07-2023-ozkanlar-mimar-sinan-asfalt-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Emniyetten Huzur Güven Uygulaması
Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!
Isparta'nın tarihi Buharlı Treni'ne restorasyon yapılıyor
Kara Mamba Isparta'da Yakalandı
ÖNLEM ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ YOK OLACAK
Gram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine Çıktı
Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!
Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!
Ekmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar Artıyor
Twitter'a sınırlama getirildi
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!
Isparta'da Trafik Kazası: Hayatını Kaybetti
Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!
Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü ve 7 Yaralı
Isparta'da deprem mi oldu?
SDÜ'de 7 Bin Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Gurur Günü Yaşadı
Asgari ücretli milyonlarca çalışana vergi avantajı!
Media Markt Isparta'da! Teknoloji Severler İçin Muhteşem Fırsatlar!
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile tedbir yazısı gönderildi
Isparta'da Bedelli Askerlik Yapacak Kişilere Önemli Duyuru Ücreti Belli Oldu
Isparta'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Acı Bir Olay: Isparta'da Bir Kadın Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Isparta'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Öldü
Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gündemdeki Haber: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü ve 7 YaralıIsparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü ve 7 Yaralı29 Haziran 2023
Isparta'da Trafik Kazası: Hayatını KaybettiIsparta'da Trafik Kazası: Hayatını Kaybetti01 Temmuz 2023
Isparta'da deprem mi oldu?Isparta'da deprem mi oldu?29 Haziran 2023
Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!30 Haziran 2023
ISPARTA'DA KELLE PAÇA ÜTÜLEME NEREDE YAPILIYOR?ISPARTA'DA KELLE PAÇA ÜTÜLEME NEREDE YAPILIYOR?29 Haziran 2023
Twitter'a sınırlama getirildiTwitter'a sınırlama getirildi01 Temmuz 2023
Isparta Valisi Baruş Bayram Nedeniyle Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş Bayram Nedeniyle Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti28 Haziran 2023
Isparta'da Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi27 Haziran 2023
Isparta’da parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtıIsparta’da parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı02 Temmuz 2023
Huzurevimiz Ziyaret EdildiHuzurevimiz Ziyaret Edildi28 Haziran 2023
BOTAŞ'tan Doğalgaz Zam AçıklamasıBOTAŞ'tan Doğalgaz Zam Açıklaması01 Temmuz 2023
Asgari ücretli milyonlarca çalışana vergi avantajı!Asgari ücretli milyonlarca çalışana vergi avantajı!27 Haziran 2023
Isparta Valisi Baruş Depremzede Vatandaşlarla BayramlaştıIsparta Valisi Baruş Depremzede Vatandaşlarla Bayramlaştı27 Haziran 2023
Isparta'da Şehitlerimiz Kabirleri Başında AnıldıIsparta'da Şehitlerimiz Kabirleri Başında Anıldı27 Haziran 2023
Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!02 Temmuz 2023
SDÜ'de 7 Bin Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Gurur Günü YaşadıSDÜ'de 7 Bin Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Gurur Günü Yaşadı30 Haziran 2023
Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!03 Temmuz 2023
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!01 Temmuz 2023
Ekmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar ArtıyorEkmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar Artıyor02 Temmuz 2023
Gram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine ÇıktıGram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine Çıktı03 Temmuz 2023