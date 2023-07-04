Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde düzenlenen GSB Spor Okulları kursları, 25 farklı branşta ücretsiz olarak sunulmaktadır. 2023 GSB Spor Okulları'nın açılış töreni, 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.GSB Spor Okulları, çocuk ve gençlerin bilinçsel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyerek yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyalleşmelerine yardımcı olmaktadır. Açılış seremoni töreniyle birlikte GSB Spor Okulları'nda Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Bocce, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Dart, Eskrim, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yelken ve Yüzme gibi 25 farklı branşta kurslar düzenlenmektedir.Açılış seremoni töreninde konuşan Spor Faaliyetleri Müdürü İsmail Toğar, sporun önemine vurgu yaparak, çocukların gelişiminde sporun büyük bir rol oynadığını belirtti.Törende, antrenörler eşliğinde çocuklar eğlenceli ve öğretici oyunlar oynayarak hem keyifli vakit geçirdi hem de öğrendi.GSB Spor Okulları, çocuklara sporu sevdirmek, yeteneklerini geliştirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır.