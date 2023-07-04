ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUR VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayollarında dönüş kurallarına aykırı olarak aracın el freni çekilerek veya başka yöntemlerle aracın ani bir şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi eylemi sebebiyle 20.342,00 TL para cezası,

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanma suçundan 8.190,00 TL para cezası,

Standart dışı süspansiyon sistemi (helezon yayı kesikliği, hava süspansiyonu, mekanik süspansiyon vb.) olan araç kullanmaktan 436,00 TL para cezası.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta ilinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla zaman kavramını gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmektedir. Kurban Bayramı süresince Isparta giriş/çıkış yol uygulama ve kontrol noktalarında, halkın yoğun olduğu bölgelerde ve şehir merkezinde kesintisiz görev yapmışlardır.Trafik güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya kazalarının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan araç, motosiklet ve sürücülerin engellenmesi amacıyla, sahada yapılan çalışmalara ek olarak "Trafik Güvenliğini Bozan ve Kural İhlali Yapan" kişilerin ve araçların tespitine yönelik sanal ortamda da çalışmalar yürütülmüştür.02.07.2023 Pazar günü saat 14.30 sularında Yedişehitler Mahallesi'nde 109. Cadde ile 107. Cadde'nin kesişiminde beyaz renkli bir aracın drift yaptığı video görüntüsü tespit edilmiştir.İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan inceleme sonucunda, saat 14.45'te (15 dakikalık kısa bir sürede) 32 XXX XX0 plakalı araç ve sürücüsü tespit edilmiştir. Araç sürücüsü olan B.K. isimli şahsa ve araca şu cezalar uygulanmıştır:Toplamda 28.968,00 TL TRAFİK İDARİ PARA CEZASI uygulanmıştır.32 XXX XX0 plakalı araç TRAFİKTEN İKİ AY SÜREYLE MEN edilmiştir.Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada ve sanal ortamda (siber devriye) çalışmalarına zaman kavramını gözetmeksizin devam edecektir. Vatandaşlarımızın yapmış oldukları tespitler ve bildirimler bizim için önemlidir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ