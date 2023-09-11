Isparta'da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

Isparta'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı, Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve veliler katıldı.

88.014 Öğrenci Ders Başı Yaptı

Vali Baruş, törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Eğitimin, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Vali Baruş, "Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programını; Şehit Mehmet ÜNAL İlkokulunda Gerçekleştirmenin, Öğretmenlerimizle öğrencilerimizin ve velilerimizin heyecanına ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Ispartamız, Ülkemiz, Milletimiz, Öğrencilerimiz, Öğrenci Velilerimiz ve Öğretmenlerimiz hayırlı olmasını dilerken aynı zamanda başarılarla dolu bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Isparta olarak; yeni eğitim-öğretim yılına 440 Okulda, 4.463 Derslikte, 6.867 Öğretmenimiz, 88.014 Öğrencimizle başlıyoruz. (81.292 Örgün-6.722 Açıköğretim) Bu yıl, 10.026 Öğrencimiz Okul Öncesi, 22.645 Öğrencimiz İlkokul, 23.081 Öğrencimiz Ortaokul, 32.262 Öğrencimiz Lisede Eğitimlerine devam edeceklerdir.2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında 4.682 Öğrencimiz 4 Eylül itibarıyla 1. Sınıfta okul hayatına başladılar.

Eğitimin Önemi

Bugün, çocuklarımızın geleceğinin inşasına çok önemli kazanımlar sağlayacak yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcını yapıyoruz. Eğitim, çocuklarımızın yeteneklerine uygun olarak, günün ve geleceğin gerektirdiği şekilde donanımlı olarak yetişmesinde, ülkemizin insan kaynağının nitelikli hale gelmesinde, böylece Türkiye’nin ve Türk İnsanının dünya üzerindeki saygınlığının artmasında çok önemli rol oynayan bir süreçtir. Albert Einstein’ın; “Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır” sözü eğitimin bu yöndeki ehemmiyetine işaret etmektedir. Bugün dünyadaki ülkeler arasındaki gelişmişlik sıralamasına baktığımızda, insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Milletler arasındaki medeniyet yarışında ülkeleri öne çıkaran en önemli unsurun eğitimli insan kaynağı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi, bu insan kaynağının eğitim sayesinde ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşması, böylece toplumdaki maddi ve manevi kalkınma heyecanının ve geleceğe ilişkin umutların korunmasında eğitimin vazgeçilmez bir önceliğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını devam ettirdiği ilim ve irfan yuvaları olan okullar bu manada milletimizin geleceğinin inşa edildiği mekânlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bilgilerle donatırken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.”

Öğretmenlerimize Sorumluluk

Değerli Öğretmenlerimiz, Eğitimin bir önemli yönüne daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bir yandan müfredat programında yer alan konularda aydınlatarak gelecekteki sınavlara hazırlarken, diğer yandan onları fikirleriyle şahsiyet kazanabilen insanlar olarak da yetiştirmekle mükellefiz. Başöğretmen Atatürk; Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmenizi ister.” derken yeni nesiller üzerindeki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatmaktadır. Hayatlarının önemli bir zaman diliminde öğrencileriyle birlikte olan sizlerin, onlara sadece mevcut bilgileri ezberleterek ya da ders programındaki hazır problemleri çözmeyi öğreterek değil, aynı zamanda çocuklarımızın kendi cevherlerinde mevcut olan yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak onların geleceklerinde unutulmaz izler bıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bir düşünürün ifadesini burada sizlere hatırlatmak isterim. “Eğitimin temel amacı çocukları yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.”

Okul Altyapıları

Kıymetli Misafirler, Okullarımızın, çocuklarımızın daha sağlıklı ve rahat bir ortamda eğitime ulaşabilmesi için; eski okul binalarının yenilenmesi veya güçlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yıl 5 Okulumuzun ve 1 atölye binamızın yapımını tamamlayarak yeni eğitim-öğretim yılında eğitime açıyoruz. 12 Okul binamız, 1 Bilim Sanat Merkezi ve 1 kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor.3 okul yapımı ihale aşamasında ve 1 okul yapımı proje aşamasında bulunmaktadır.

Deprem Yönetmeliğine uygun şekilde 50 okulumuzda güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 11 okulumuzda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İhale aşamasında 3, proje hazırlama safhasında olan 21 okulumuz var. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah çocuklarımız daha güvenli eğitim binalarında eğitim göreceklerdir. 15 Okulumuzda gerçekleştirilecek güçlendirme veya yeniden yapım nedeniyle, öğrencilerimiz bu yıl diğer okullarda öğrenimlerine devam edecekler. Güçlendirme ve yeniden yapımı devam eden okullarımızın inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte ikili eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerimizin bu sorunlarını da çözmüş olacağız. Öğrencilerimizin derslerini aldığı okul binaları yanında, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabileceği spor salonu, atölye ve bilim sanat merkezi gibi alanların artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni okul binalarımızın ve diğer eğitim tesislerinin inşa edilmesinde İlimize çok değerli katkıları bulunan Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, çalışmalarda yoğun emek sarf eden İl Milli Eğitim Müdürümüze ve personeline, İl Özel İdaresi Personeline ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz personeline ve yeni okul ve tesislerin yapımında yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Güvenlik Önlemleri

Canımızdan çok sevdiğimiz evlatlarımızın yeni eğitim-öğretim yılında güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli her türlü önlemi aldık ve eğitim yılı boyunca almaya da devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde; Okul ve Okul Çevrelerinin Güvenliğinin Sağlanması Kapsamında; Okul Güvenlik Kameralarının Çalışır Halde Bulundurulması,- Okul Çevre Duvarlarının ve Fiziki Önlemlerin gözden geçirilmesi,- Okul Bahçe ve Çevre Aydınlatmalarının kontrol edilmesi,- Metruk Binaların tespit edilerek İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından yıkımlarının yapılması,- Güvenlik ve Koordinasyon Görevlilerinin Okullarda görevlendirilmesi,- Okul Çevrelerindeki Lüzumsuz Kişilerin Uzaklaştırılması,- Okullarda Çalışan Görevlilerin güvenlik soruşturmalarının yaptırılması,- Okul Çevrelerinde Alınacak Trafik Önlemlerinin ve Sorumlularının Belirlenmesi, Öğrencilerimizin Zararlı Alışkanlıklardan Korunması Kapsamında;- Bağımlılık Yapan Madde Satışının Önlenmesi,- Okul Çevrelerinde Narkotim ve Asayiş Ekiplerinin Görevlendirilmesi,- Okullarda Bağımlıktan Korunma Eğitimi Verilmesi, Okul Çevrelerindeki Umuma Açık Yerler ile İnternet Kafelerin Kontrolünün Düzenli olarak yapılması, Okul Servis Araçlarının Güvenli Hale Getirilmesi Kapsamında; Servis Araçlarının Denetimlerinin Trafik Ekiplerince Denetiminin Titizlikle Yapılması, Okul Servis Şoförlerinin Eğitimlerinin Sağlanması, Okul Servislerine Çalışan Personelin Güvenlik Soruşturmalarının Yapılması, Hususlarında gerekli kontrol ve denetimler; Trafik Görevlileri, Polis ve Jandarma Personelimiz ve Okul Yöneticilerimiz tarafından yerine getirilecektir.

Bu minvalde; tüm görevlilerimizden, okul yöneticilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden ve öğrenci velilerinden ricamız alınan tedbirlere uyulması konusunda gerekli katkıları esirgememeleridir. Çocuklarımızın eğitimlerine güven ve huzur ortamı içerisinde devam edebilmeleri ancak alınan tedbirlere tam anlamıyla riayet edilmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili olarak gerekli şikayetlerin ilgili birim ve görevlilere iletilmesiyle mümkün olacaktır.

Birlikte Hareket

Çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin, öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Isparta olarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Ispartamıza, ülkemize, öğrencilerimize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okullarımızda eğitim alacak tüm çocuklarımıza Yüce Mevla’dan yardım ve zihin açıklığı diliyorum. Siz değerli katılımcılara en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

Törenin devamında ise öğrencilerin dans gösterisi sunuldu.

Tören sonunda Vali Baruş, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalarak sınıflara geçti. Okulda 1. Sınıf öğrencilerinin derslerine katılan Vali Baruş onlarla bir süre sohbet ederek yaptıkları etkinliklere katıldı.