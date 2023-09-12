Eğirdir Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikeli Derecede Düştü

Eğirdir Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikeli Derecede Düştü
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Eğirdir Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikeli Derecede Düştü, Ancak Vahşi Sulama Devam Ediyor
Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi kritik seviyenin altına düştü (914,74 metre), ancak çevresinde hala vahşi sulama faaliyetleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Üyesi ve TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü çevresindeki elma bahçelerinde hala sulama yapılmasının, gölün su seviyesinin düşmesi ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti.
Eğirdir Gölü'nün mevcut su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için özel hükümler içeren göl ile ilgili özel bir hüküm olduğuna dikkat çekti. Bu hükme göre, Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 914,74 metreden sonra hiçbir şekilde gölden su çekimi yapılmasına izin verilmez.
Kuraklık nedeniyle gölde su seviyesinin, "bir damla dahi su alınamaz" denilen seviyenin altına düştüğünü hatırlatan Dr. Kesici, vahşi sulama ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinin, göl ve su ihtiyacı konusunda daha ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.
Yıllardır Eğirdir Gölü'nün önceliğinin içme ve kullanma suyu olduğunu belirten Dr. Kesici, gölün kuruma ve kirlilik tehdidi altında olduğunu vurguladı. Göldeki su kaybının ve toprakta tuzlanmanın arttığını ve tarımsal verimliliğin azaldığını ifade etti. Bu durumun özel hükümlere aykırı olduğu gibi çevre ve su kirliliği ile ürün kalitesi bakımından da olumsuz etkilere yol açtığını söyledi.
Su verimliliği seferberliği gerektiğini vurgulayan Dr. Kesici, suyun bir damlasının bile israf edilmemesi gerektiğini belirtti. Tarımsal sulama teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, üreticilerin su kullanımında daha verimli yöntemlere geçmeleri gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı'nın tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planına uyulması gerektiğini belirten Dr. Kesici, vahşi sulama faaliyetlerinin denetim ve uygulamadaki aksaklıkların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, su kaynaklarının korunması ve yeni su kaynaklarının yaratılması konularında gecikildiğini ifade etti.
Eğirdir Gölü ve çevresindeki bu sorunların çözülmesi için tüm üreticilerin ve su kullanıcılarının duyarlı olması gerektiğini belirten Dr. Kesici, su kaynaklarının bütçesinin korunması ve sürdürülebilir su kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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