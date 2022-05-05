Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde bulunan metruk binaların yıkımları hızla devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar gerek belediyeye mülk sahiplerince yapılan müracaatlar gerekse belediyenin tespit ettiği ve kamu kurum kuruluşlarıyla mahalle muhtarları tarafından bildirilen metruk yapılar bir bir yıkılıyor. Isparta Belediyesi 147. metruk binanın yıkımını Turan Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik önlemleri altında binayı yıktı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde bulunan metruk binaların yıkımı için bir mücadele başlattıklarını söylerken, amaçlarının Isparta’yı daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekle getirmek olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bugüne kadar yaptığımız metruk yapıların yıkımlarının tamamını mülk sahiplerimizin gönül rızalarıyla gerçekleştirdik” dedi.