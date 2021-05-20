ISPARTA 32 SPOR FİNALDE!

MİSLİ.COM 3. LİG PLAY-OFF’LARINDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Misli.com 3. Lig’de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda finallere yükselen takımlar belli oldu.

Isparta 32 Spor, 2. Lige Yükselme Play-Off Yarı final maçında Esenler Erok Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. . Ispartaspor'u galibiyete taşıyan golü 57. Dakikada Kerem Pala ve 90+6. Dakikada Nurettin Çakır attı. Esenler Erok Spor'un golünü ise 64. Dakikada Abuzer attı. Isparta 32 Spor, finalde Bursa Yıldırım Spor'la karşılaşacak ve kazanması halinde 2.Lige yükselecek.Play-off finallerinde Bucaspor 1928 ile İskenderun Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor ile de Bursa Yıldırımspor eşleşti.Tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakaları sonrasında 2 takım daha Misli.com 2. Lig’e yükselmeye hak kazanacak.Final merkezleri ise ayrıca ilan edilecek.