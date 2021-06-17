Nerede kalmıştık?
En nadide, iç açıcı, ferahlatıcı, zarafet yüklü, naif gelişme Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkezi’nden geliyor: Nişan, nikâh törenleri için en güzel gelinlik kreasyonlar ve saç tasarımları Nidua’da…
-Hepimiz çok özlemiştik
SARS-CoV-19 hastalığı ve Koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pandemi ilân etmişti. Bu nedenle de tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de bir dizi kurallar ve sınırlamalar getirilmişti.
Küresel salgının kontrol altına alınması ve aşı uygulamaları ışığında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren düğün ve nikâh törenleri serbest bırakılmıştı. 15 Haziran 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde kapalı alanlarda da bir dizi kısıtlamalar kaldırıldı.
Yaz mevsimi coşkusunun da içimizi ısıttığı, sevinç ve ilham verdiği şu günlerde hepimiz o çok özlediğimiz anlara kavuşuyoruz. Özellikle nişanlanacak veyahut evlenecek çiftler hayatlarının en özel ve güzel ˈânˈları için hazırlık yaparken biz de Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkezi olarak en nadide, iç açıcı, ferahlatıcı, zarafet yüklü, naif çalışmalar yaptık.
-Zor zamanlardan sonra ‘nerede kalmıştık’ diyoruz
Nişan ve nikâh törenlerine hazırlananlara, düğün yapacak olan çiftlerimize hazırladığımız tasarım ve modeller ile 2021 Yaz ve Düğün Sezonu’na hazırız diyoruz ve ekliyoruz:
“Nerede kalmıştık.”
Hepimizin özlemini çektiği o güzel günler için hazırlanan zengin kreasyonlarımızı görmeniz için sizi kurumlarımıza davet ediyoruz.”
-Sadece size özel tasarımlar
Güzelliğin, saflık ve duruluğun gücüne inanıyoruz.
Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkezi’nde kişiye özel tasarım yapıyoruz.
Nişan, kına, düğün bir kadın için hayatının en güzel ve özel ‘ân’ıdır.
Hayatı boyunca hafızasında iz bırakacak bir mutluluktur. Biz de o ânı iyilik, sağlık ve güzellikle işlemek istiyoruz.”
-2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’da
Öte yandan Nidua Gelinlik-Saç ve Türban TasarımMerkezi’nde sunulan hizmetler ve ürünler ana hatları ile şu şekilde:
“-Saç ve Türban Tasarımı
-Profesyonel Makyaj
-Nişan, Kına, Nikâh Giysileri
-Bindallı
-Kaftan
-Gelinlik”
(-Kişiye özel tasarım gelinliklerin satın alınmasının yanı sıra kiralama seçenekleri de mevcuttur.)
İletişim:
Nidua Gelinlik
Saç ve Türban Tasarım
Yayla mahallesi
130. cadde No: 2/1
Merkez/ISPARTA
Tlf:
0 (554) 705 16 41
-İnternet:
www.nidua.com.tr (Yapım aşamasında.)
-Sosyal Medya:
https://www.instagram.com/niduagelinlik.isparta/
-Nidua Gelinlik-Saç ve Türban TasarımMerkezi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız…
https://www.ispartahaber.com.tr/isparta/nidua-gelinlik-sac-ve-turban-tasarim-iyilik-saglik-guzellik-74044h.html