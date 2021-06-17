O çok güzel ve özel ‘ân’larda…

-Hepimiz çok özlemiştik

-Zor zamanlardan sonra ‘nerede kalmıştık’ diyoruz

-Sadece size özel tasarımlar

-2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’da

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Nerede kalmıştık?SARS-CoV-19 hastalığı ve Koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pandemi ilân etmişti. Bu nedenle de tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de bir dizi kurallar ve sınırlamalar getirilmişti.Küresel salgının kontrol altına alınması ve aşı uygulamaları ışığında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren düğün ve nikâh törenleri serbest bırakılmıştı. 15 Haziran 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde kapalı alanlarda da bir dizi kısıtlamalar kaldırıldı.Yaz mevsimi coşkusunun da içimizi ısıttığı, sevinç ve ilham verdiği şu günlerde hepimiz o çok özlediğimiz anlara kavuşuyoruz. Özellikle nişanlanacak veyahut evlenecek çiftler hayatlarının en özel ve güzel ˈânˈları için hazırlık yaparken biz de Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkezi olarak en nadide, iç açıcı, ferahlatıcı, zarafet yüklü, naif çalışmalar yaptık.Nişan ve nikâh törenlerine hazırlananlara, düğün yapacak olan çiftlerimize hazırladığımız tasarım ve modeller ile 2021 Yaz ve Düğün Sezonu’na hazırız diyoruz ve ekliyoruz:Hepimizin özlemini çektiği o güzel günler için hazırlanan zengin kreasyonlarımızı görmeniz için sizi kurumlarımıza davet ediyoruz.”Güzelliğin, saflık ve duruluğun gücüne inanıyoruz.Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkezi’nde kişiye özel tasarım yapıyoruz.Nişan, kına, düğün bir kadın için hayatının en güzel ve özel ‘ân’ıdır.Hayatı boyunca hafızasında iz bırakacak bir mutluluktur. Biz de o ânı iyilik, sağlık ve güzellikle işlemek istiyoruz.”Öte yandan Nidua Gelinlik-Saç ve Türban TasarımMerkezi’nde sunulan hizmetler ve ürünler ana hatları ile şu şekilde:“-Saç ve Türban Tasarımı-Profesyonel Makyaj-Nişan, Kına, Nikâh Giysileri-Bindallı-Kaftan-Gelinlik”(-Kişiye özel tasarım gelinliklerin satın alınmasının yanı sıra kiralama seçenekleri de mevcuttur.)Yayla mahallesi130. cadde No: 2/1Merkez/(Yapım aşamasında.)