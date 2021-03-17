Hayatınızın en özel ve güzel ˈânˈları için: Millî Eğitim Bakanlığıˈndaki (MEB) öğretmenlik görevinden istifa ederek tutkunu olduğu tasarım sanatına yönelen Estetisyen Şeyma Aracı Ispartaˈya ilham veren girişimcilik hikâyesi yazıyor:
-ˈˈMelekˈˈ gibi güzel…
İstanbul Gelişim Üniversitesiˈnde ˈUluslararası Ticaret ve Lojistikˈ başlıklı Yüksek Lisans da yapan Estetisyen Şeyma Aracı, Isparta-Burdur ve Afyonkarahisarˈı kapsayan Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkeziˈni kurdu. Aracı: ˈˈİstanbulˈda uzun yıllar süren hizmetimizin ardından doğup büyüdüğüm Isparta ve çevresine güzellik, zarafet ve mutluluk getirmek istedim. Zira tasarımın, güzelliğin, saflık ve duruluğun gücüne inanıyorumˈˈ
-Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Ispartaˈda açıldı
Kırıkkale Üniversitesiˈnde lisans eğitiminin ardından Millî Eğitim Bakanlığıˈna (MEB) bağlı okullarda Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapan Alime Şeyma Aracı tutkusunun peşinden koşarak Ispartaˈya önemli bir güzellik markası kazandırdı: Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım
İstanbul Gelişim Üniversitesiˈnde ˈUluslararası Ticaret ve Lojistikˈ başlıklı Yüksek Lisans da yapan Şeyma Aracı, MEBˈdeki görevinden istifa ederek Gelinlik Tasarım alanına yöneldi.
Birdal Akademiˈden de ˈEstetisyenlikˈ Sertifikası alan Aracı, uzun yıllar İstanbulˈda sektör için hizmet ve artı değerler üretti.
Aracı, uzun yılların ardından doğup büyüdüğü Ispartaˈya ilham verici bir girişimcilik hikâyesi ile döndü.
-Aracı: ˈˈEn özel ˈˈânˈˈ için ˈAˈdan ˈZˈye hizmet veriyoruzˈˈ
Kendisini Estetisyen, Gelinlik ve Türban Tasarımcısı olarak tanımlayan Aracı, yeni yatırım hikâyesini şöyle anlatıyor:
ˈˈİstanbulˈda uzun yıllar tasarım ve güzellik alanında hizmet ve değer ürettim. Nidua markası Türkiyeˈde 39 noktada hizmet veren bir markadır. Maviş Fotoğrafçılık genel şemsiyesi altında gelinlikten saç tasarımına kadar her süreçte değer üreten bir sistemler bütünüdür.
Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkeziˈni Isparta, Burdur ve Ayfonkarahisar odaklı olacak şekilde konuşlandırdığımız için çok mutluyum.
Ben Isparta doğumluyum. Bu topraklara güzel bir hikâye ile dönüş yaptığım için çok mutluyum.
Nidua Gelinlik-Saç ve Türban Tasarım Merkeziˈnde kişiye özel tasarım yapıyoruz.
Nişan, kına, düğün bir kadın için hayatının en güzel ve özel ˈânˈıdır.
Hayatı boyunca hafızasında iz bırakacak bir mutluluktur. Biz de o ânı iyilik, sağlık ve güzellikle işlemek istiyoruz. O yüzden ˈˈiyilik-sağlık ve güzellikˈˈ diyoruz. O yüzden ˈˈmelek gibi güzelˈˈdiyoruz.ˈˈ
-Zarafet, mutluluk, iz bırakan güzel an
Bir gelini Aˈdan Zˈye o güzel güne, iz bırakan ânlara hazırladıklarını anlatan Estetisyen Şeyma Aracı verdikleri diğer hizmetleri de şöyle sıralıyor:
ˈˈ-Saç ve Türban Tasarımı
-Profesyonel Makyaj
-Nişan, Kına, Nikâh Giysileri
-Bindallı
-Kaftan
-Gelinlikˈˈ
ˈˈ-Kişiye özel tasarım gelinliklerin satın alınmasının yanı sıra kiralama seçenekleri de mevcutˈˈ
-İletişim Kanalları:
Nidua Gelinlik
Saç ve Türban Tasarım
Yayla mahallesi
130. cadde No: 2/1
Merkez/ISPARTA
Tlf:
0 (554) 705 16 41
-Dijital Medya:
www.nidua.com.tr (Yapım aşamasında. Yakın zamanda yayında olacak)
https://www.instagram.com/niduagelinlik.isparta/