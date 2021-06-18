17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, vefatının 6. yılında İslamköy Çalca Tepede bulunan kabri başında törenle anıldı.Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel ailesi katıldı.Ku’ran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan tören 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.