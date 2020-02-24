T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Konu :2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize sağlanan Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri yapılıyor.
Söz konusu ödemeler 21.02.2020 - 28.02.2020 ve 06.03.2020 tarihlerinde saat 18:00'den sonra üretici adına açılmış/açılacak olan hesaplara aşağıdaki takvim doğrultusunda 3 dilim halinde aktarılacaktır.
Ödemeler; T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre aşağıdaki takvime uygun olarak yapılacaktır.
|TCKN SON HANESİ
|VKN son HANESİ
|AKTARIM TARİHİ
|0 2
|0 1 2 3 5 7 9
|21 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra
|4 6
|4 6
|28 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra
|8
|8
|06 Mart 2020 Saat 18:00'den sonra
|İlgili desteklemelere başvuran çiftçilerimize önemle duyurulur.