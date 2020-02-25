BUBBLE KİDS MÜJDEYİ VERDİ...!

ISPARTA'NIN ÇOCUK AKTİVİTE İSTASYONU BUBBLE KİDS

Bubble Kids Basın Bülteni

Siz arkadaşlarınızla sohbet edip, atıştırıp, kendinize vakit ayırırken çocuklarınız da kaliteli zaman geçirsin..

Öğretmenlerimiz eşliğinde günün istediğiniz saatinde ilgi köşeleri ve oyun alanlarında keyifli zamanlar

Eğlenceli ve aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını açığa çıkaran sanatsal aktiviteler

Serpme kahvaltı, çocuk menüleri, kahve çeşitleri, ev yapımı enfes yiyecek ve içecekler

Günlük ve saatlik bakım hizmeti

Canlı müzik

Muhteşem bir parti için çocuğunuz hayallerini dile getirmesi yeterli olacaktır. Doğum günü pastasından sürpriz hediyelere, balon süslemeden palyaço, yüz boyama ve animatöre kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü partilerde çocuğunuza ve arkadaşlarına özel bir gün yaşatmak için sizleri şehrin en iyisi Bubble Kids Cafe Bistro Çocuk Eğlence ve Aktivite Merkezi’ne bekliyoruz.

Ayrıca Bubble Kids yaratıcı yaratıcı çocuk ve sanat atölyemizde maket yapımı, maske boyama ve daha bir çok eğlenirken öğreten etkinliklerimiz gerçekleşirken siz değerli ailelerde zengin mutfağımızın lezzetlerini tadabilirsiniz.

Akıllı ve zeki çocuklar Bubble Kids’te potansiyellerini yükseltiyorlar. Yaptıkları deneylerle kim bilir belki birer mucit olacaklar.

IQ Park bünyesinde Bubble Kids lezzet mutfağı atölyemizde miniklerimizin ellerinden çıkacak enfes lezzetlerden kim tatmak istemez ki? Bubble Kids ailesi olarak tüm misafirlerimizi bekliyoruz @ Bubble Kids Cafe Bistro & IQ Park & Çocuk Eğlence ve Aktivite Merkezi

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BUBBLE KİDS'TEN ŞOK KAMPANYA!

Isparta'nın tek IQ Parkı olan Bubble Kids,çocuklara yönelik programlar sunmaya devam ediyor. Adeta çocuk aktivite istasyonu haline gelen Bubble Kids'de, çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren sınırsızBubble Kids Cafe'nin sınırsız aktivite programları,meslek evleri ve eğlence alanlarıyla çocukların canı hiç sıkılmayacak ve eğlenceli dakikalar geçirecek.Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)