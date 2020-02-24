Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ten Vergi Haftası Mesajı

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, her yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan GÖK, mesajında, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının vergi haftası olarak kutlandığını bildirdi. Başkan GÖK, "Gelir İdaresinin mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kendisinden hizmet alan herkese eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiş olduğunun bilincindeyiz. Ödediği vergilerle oluşturduğu istihdamla, yaptıkları ihracatla, ülkemize katkı sağlayan, topluma sunulan hizmetlerde pay sahibi olan tüm mükelleflerin harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin vergi veren, vergi ödeyenlerin, meslek mensuplarının ve vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum." Dedi.