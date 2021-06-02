ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU

Yedişehitler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Ayşenur Boyekin ile 16 yaşındaki Dudu Göze, geçen Pazar Akşamı kayıplara karıştı. Aileleri, polise kayıp ihbarında bulunurken, şuana kadar bir haber alınamadı. Yedişehitler Ortaokulu okuyan 7. sınıf öğrencisi Ayşenur Boyekin ile arkadaşı Dudu Göze, geçen Pazar gecesi saat 01.30 sıralarında bisiklete binmek için evden ayrıldı. 2 kız çocuğundan bir daha haber alınamadı. Polis ve ailesi her yerde kayıp 2 kız çocuğunu arıyor.Görenlerin 0541 491 33 72 yada 155 polis ihbar hattına aramaları rica olunur.