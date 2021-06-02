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TRT BELGESELİ ŞEHİRDEN UZAKTA EĞİRDİR'DE ÇEKİLDİ

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TRT BELGESELİ ŞEHİRDEN UZAKTA EĞİRDİR'DE ÇEKİLDİ
ISPARTA 0
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TRT BELGESEL’DE YAYINLANAN ‘ŞEHİRDEN UZAKTA’ EKİBİNDEN KAYMAKAM ADEM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR.
 
TRT Belgesel ve TRT’de yayınlanan ‘Şehirden Uzakta’ Belgesel filminin çekimleri Eğirdir’de gerçekleşti. İzleyicileri ekranlara kitleyen programın yeni bölümünün tamamı Eğirdir ve çevresinde çekildi.
Programın Yönetmeni Ayşegül Daldal ve ekibi bugün sabah saatlerinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamlarında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Eğirdir’in tanıtımı 52 dakika sürecek belgeselle ekranlara gelecek. Yönetmen Ayşegül Daldal; ‘Doğa harikası Eğirdir’de hiç bilmediğimiz güzelliklerle karşılaştık, Kaymakam ve Başkanımızın destekleri sayesinde tamda istediğimiz gibi çekimlerimizi gerçekleştirdik, bu destek işimizi kolaylaştırdı, çok teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
 
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