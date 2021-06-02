ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR:

NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI



Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Odamızdan alacakları faaliyet belgesiyle bankalara başvurabileceğini açıkladı.

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabileceğini belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, TOBB ve oda-borsaların da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacağını ifade etti.

Nefes kredisine ilişkin oda üyelerini bilgilendiren ITSO Başkanı Tutar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.



* BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmiştir.



* FAALİYET BELGESİYLE BANKALARA BAŞVURULACAK

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecektir.

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Yine aynı zamanda üyelerin tüm bankalara hızlı erişimini sağlamak adına banka bazında oda ve borsa limiti yerine tek bir oda ve borsa limiti belirlenecek ve tüm bankalar aynı limitten kullandırım yapacaktır.”