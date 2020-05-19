BASIN BÜLTENİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇELENK SUNMA TÖRENİ

İL MÜDÜRÜMÜZ MURAT GEVREK’TEN KUTLAMA MESAJI

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını kutlayan İl Müdürümüz Gevrek, bu akşam saat 19:19’da balkonlardan Türk Bayraklarıyla İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan coşkuyla söylemeye davet etti.Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı ilimizde sade bir programla kutlandı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, asgari sayıda katılımla gerçekleşen çelenk sunma törenine Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve şube müdürleri katıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından düzenlenen tören sona erdi.Hafta içinde dijital ortamda devam edecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 19:19’da Atatürk stadyumunda İstiklal Marşı okunacak.Tüm gençlerin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm Isparta halkını bu akşam saat 19:19’da balkonlardan Türk Bayraklarıyla İstiklal Marşımızı coşkuyla söylemeye davet etti.Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek bu yıl 101. yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle mesajı yayınladı.İl Müdürü Gevrek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’ da Samsun’ a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı yeşerten, yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet Tarihimiz adına bir milattır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’ da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal Mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımı atmak amacı ile yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 aynı zamanda bir varoluş mücadelesidir.Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakârlıklar gösterilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti; Milletimizin birlik ve beraberliğinin, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir.Bizler de Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak için , her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için sarf ediyoruz.Sevgili Gençler; Tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelisiniz. Kendinizi her türlü istismardan korumalı, hızla değişen dünyayı takip etmeli ve milli değerlere bağlı, şuurlu nesiller olmak için gayret göstermelisiniz. Bunu yapmanız istiklalimiz, istikbalimiz ve istikrarımız için oldukça önemlidir. Bu düşünceler içerisinde Gazi Mustafa kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, Sevgili Gençlerimizin ve Tüm Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ nı yürekten kutluyorum.”İstiklâl Mücadelemizin Samsun'dan başladığı bugünün 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.Sevgili Gençler,Böyle önemli bir günde sizlere düşen; millî ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, 19 Mayıs ruhunu yüceltmek ve bu ruhu sizden sonra gelen nesle ilk günkü şevkle taşımaktır.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.