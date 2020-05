İl Müftüsü Bayram Şahin’in 2020 Yılı Kadir Gecesi Mesajı

Rahmet ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayının son on gününe girmiş bulunuyoruz. Hiç şüphesiz Ramazanın her anı feyz ve bereketlerin aktığı bir fırsat dilimidir. Bununla birlikte Ramazanı daha da anlamlı kılan, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındırmasıdır. İşte o gece Ramazan ayının 27. Gecesi, Kadir Gecesidir. İnşallah bu sene bu geceyi 19 Mayıs Salı’yı 20 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan gece idrak edeceğiz. Bizleri Ramazan ayına ve Kadir gecesine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, vahyini bize ulaştırmaya vesile kıldığı Hz. Peygamber’e (s.a.s) salât ve selam olsun.

Kadir (Kadr) kelimesi “Hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin, geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir.

Kadir gecesinin ne olduğu, ne anlama geldiği, bu gecede hangi önemli olayların cereyan ettiği Kur’an-ı Kerimin 97. Suresi olan Kadir sûresinde bizlere şöyle bildirilir:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Sûresi 1-5)

Kadir Gecesinin bize en büyük hediyesi yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. İnsanlığını unutmuş insanoğluna kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini, sonunun ne olacağını, kim tarafından ne amaç ve gayeyle dünyaya gönderildiğini öğreten ve her iki cihanda da mutluluğun yolunu gösteren Kur’an, bu gecede yeryüzüne indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi, ilahi rahmet, bereket ve mağfiretin tecelli ettiği, duaların kabul, yapılan iyiliklerin, hayır ve hasenatın makbul olduğu ve ibadet eden kulların heyecanla bekleyip gönül rahatlığına, ibadet etmenin zevkine erdiği müstesna bir gecedir. Bu gece mahzun kalp ve yaşlı gözlerle Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceği, samimiyet ve ihlasla yapılan tevbelerin kabul olacağı bir gecedir.

Bu gece, nefsimizi hesaba çekeceğimiz gece olmalıdır. Eksiklerimizi, günahlarımızı tövbe ile temizlemek için, Peygamberimizin (s.a.s) bu gece yapılmasını tavsiye ettiği duayla “Allah’ım, Sen affedicisin affetmeyi seversin beni affeyle” diye dua edip, yeniden arınmanın heyecanını yaşayalım. Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirelim. Peygamberimizin (s.a.s) “Kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını umarak ihya ederse Allah(cc) geçmiş günahlarını bağışlar.” (Buhârî, Savm, 6) uyarısını dikkate alarak kazancı büyük olan bu hayırdan mahrum kalmayalım. Ailemizle, çevremizdekilerle olan ilişkilerimizi de gözden geçirerek, nefret, haset, düşmanlık, yalan gibi kötü duygu ve düşüncelere dur diyelim. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, affetme gibi erdemleri hayatımızın düsturu haline getirelim.

Yüce Rabbim Ramazan ayını, idrak edeceğimiz Kadir gecesini ve nihayetinde kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan Bayramını bizlere hayırlı kılsın. Kadir gecesinin ve bu mübarek günlerin hürmetine bizleri ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtarsın, hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahına iyilikle, sevdiklerimizle beraber ulaşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik eder, başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.





Bayram ŞAHİN

İl Müftüsü