Isparta Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehirde akşam ‘Gençlik Konvoyu’ düzenleyecek, havai fişek gösterileri ile şehir aydınlanacak.Isparta Belediyesi pandemi dolayısıyla bu yıl ki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını farklı bir boyuta taşıdı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla bu akşam Isparta caddeleri ‘Gençlik Konvoyu’ ile renklenecek, akşam Çünür Tepesi ve Kirazlıdere’den havai fişek gösterileri düzenlenecek.Bugün akşam saat 20.30’da belediye önünden başlayacak olan ‘Gençlik Konvoyu’na biri üstü açık otobüs, bir TIR ve üç adet de nostalji treni katılacak. Şehrin her bir mahallesine dağılacak olan araçlar vatandaşları selamlayacak. Mehteran ekibinin yer alacağı araçlarla yapılacak konvoya vatandaşlar evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından ellerinde Türk Bayrakları ile katılacak. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okunacak.Akşam saat 21.30’da Çünür Tepesinden, 22.30’da ise Kirazlıdere’den havai fişek gösterileri yapılacak. Vatandaşlar havai fişek gösterilerini evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından izleyebilecek.Bugün gün içerisinde ise Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle şehir turu yapıldı. Vatandaşlar da üstü açık otobüse binerek şehir turu yapma fırsatı buldu.ISPARTA BELEDİYESİ