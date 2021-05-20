Meslek Örgütleri kent konseyinde daha yoğun bir şekilde temsil edilebilmeli, Meslek örgütlerinin kent konseyine daha fazla ve daha aktif katılımı sağlanabilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için de, Meslek Örgütlerinin kentin sorunlarına daha fazla ilgi duyması, kentin sorunlarını yakından takip etmesi ve çözüm önerilerini ilgili yerlere iletebilmeleri gerekmektedir.

Kent konseyi katılımcı anlayışla kurulmuş demokratik bir platformdur. Dolayısıyla belirli zaman aralıkları ile başkan seçimi yapılmaktadır. Kent Konseyi gibi katılımcı bir mekanizmanın hep aynı kişiler tarafından yönetiliyor olması eleştirilmesi gereken bir konudur. Kent konseyi yönetimine yeni bir bakış açısı getirmek açısından bu durum olumsuz bir durum teşkil etmektedir.

Kent konseyine katılımın temsilci vasıtasıyla olduğu düşünüldüğünde, temsil edilen gruplar, kişiler kent konseyinde alınan bütün kararlardan, görüş ve önerilerden haberdar olabilmelidir. Böylece kent konseyinde temsil faaliyetini gerçekleştirenlerin (bireysel ve kurumsal) ve hemşehrilerin, kentin sorunlarına ilgisi artmış olacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, bu platforma herzaman destek vermeye hazırız. Tek gayemiz, Odaların kuruluş amacı olan “Halkın ve Ülkenin Yararı” ilkesi uyarınca, kentin sorunlarını yakından takip etmek ve çözüm önerilerini sunmaktır.

Kent konseyi “ortaklık” modelinin uygulanmaya çalışıldığı, katılımcılık, demokrasi, yönetişim özellikleriyle yerel demokrasiyi güçlendirme aracı özelliği göstermektedir. İçinde barındırdığı yönetişim vb. özelliklere sahip mekanizmalar olup; yerel yönetimleri, halkı ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirip iletişim haline sevk ederek ortak bir yönetim modelini sağlamıştır. Bu sayede merkezi yönetimin tepeden inme uygulamaları yerin istekleri doğrultusunda ve yerelin katılımıyla hizmetler gerçekleşecektir.Kent konseyleri, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kent yaşamını doğrudan etkileyen yönetim yapılarının sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım ve yerinden yönetim gibi temel prensipler çerçevesinde kenti ortak akıl ve uzlaşı ile yönetmelerine imkân veren demokratik yapılardır.Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan yapılara Kent Konseyi denir.Kent konseyleri, Yönetmelik‟te, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalar olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelik‟te yönetişimden, saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı olarak söz edilmektedir.İlimizde böyle bir yapı kalmamış ve işlevini yitirmiş haldedir.