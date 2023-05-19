Marmara Üniversitesi: [link https://gestuam.marmara.edu.tr/event/19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-uluslararasi-cevrimici-karma-sergi-19-30-mayis-2023

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] Süleyman Demirel Üniversitesi: [link https://tesaum.sdu.edu.tr/tr/haber/19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-uluslararasi-cevrimici-karma-sergi-42669h.html

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] Yıldız Teknik Üniversitesi: [link http://www.satpark.yildiz.edu.tr/

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Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi'' düzenlendi. Sergi, Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından organize edildi.Küratörlüğünü Doç. Dr. Hakan Çiloğlu, Doç. Dr. Mustafa Genç ve Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman'ın üstlendiği sergide, toplam 334 akademisyen, lisansüstü öğrenci ve mezununun eserleri yer aldı. Sergiye 22 ülkeden katılım gözlendi. Almanya, ABD, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Mısır, Nijerya, Romanya, Senegal, Sırbistan ve Yunanistan'dan toplam 37 sanatçı sergiye eserleriyle katkıda bulundu.Sergi, 30 Mayıs 2023 Salı tarihine kadar çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek. Serginin Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmi web sitelerinde ayrıntılı bilgilere erişilebilir.