Isparta'da Hırsızlık Olayında Kovalamaca Son Buldu

Isparta İli, Aksu İlçesi, Yılanlı Köyü Koca Tarla Mevkiinde meydana gelen hırsızlık olayı sonucunda şüpheli yakalanarak çalınan traktör geri teslim edildi.24 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda, H.Y. adlı müştekinin bahçesinde bulunan kapalı depo içerisinde bulunan 400.000 TL değerindeki traktör çalındı. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri koordineli olarak çalışmalar yürüttü ve olayı çözmek için ellerinden geleni yaptı.Yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayının müştekinin bahçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.K. adlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli, traktörü Eğirdir İlçesi'nde boş bir arazide çekiciye yükleyerek Konya İli'nde H.T. adlı bir şahısa 165.000 TL karşılığında sattı.Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve operasyon sonucunda, traktör Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunarak müşteki H.Y. adlı şahsa teslim edildi. Bu başarılı operasyonla hırsızlık olayı son buldu.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması için yoğun çaba harcamaya devam ediyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.