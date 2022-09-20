Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişte ve günümüzde şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan tüm gazilerimizin günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Buradaki tören; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkan Vekili Hamit Gülbiçer yaptı.19 Eylül Gaziler Günü programına Garnizon Şehitliği’nde devam edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulmasının ve edilen duaların sonrasında Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ardından Asri Mezarlık’ta bulunan gazi kabirleri de ziyaret edilerek dualar eşliğinde gazi kabirlerine çiçek bırakıldı.19 Eylül Gaziler Günü kapsamında son olarak Vali Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Dr. Aylin Cesur, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyarette mehter dinletisi de gerçekleştirildi.Ziyaretlerde Vali Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız’a ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı’ya çiçek takdim etti.Vali Baruş dernek ziyaretlerinde yaptığı konuşmada gazilere şükranlarını sunduğunu ifade ederek “Gazilerimize minnetlerimizi ifade etmek üzere ilan edilen Gaziler Günü münasebeti ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum, kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bu vesileyle, bu cennet vatanı bizlere miras bırakmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, hayatını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sizlerin de malum olduğu üzere bu millet Anadolu topraklarına ayak attığından beri bu vatanı bizlere ebedi yurt kurmak isteyen atalarımızın mücadelelerine sahne oldu. Bu yaklaşık 1000 yıllık mücadele esnasında vatan uğruna canını feda etme şuurunda, harp meydanlarında yaralanan, memleket için yararlılık gösteren, ülkemizin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda dünyanın dört bir tarafında mücadele eden askerlerimize ve polisimize, vatan savunması icap ettiğinde canını ortaya koymaktan çekinmeyen sivil vatandaşlarımıza, ki: ‘15 Temmuz'da böyle bir mücadele sergilendi’ gazilik unvanı tevcih edilmektedir. Gazilerimizin bu kahramanlığı, bu izzetli duruşu bizlere her zaman cesaret vermektedir, bu memleketi korumak uğrunda, milletimizi yüceltmek uğrunda bizlerin çalışmalarına çok büyük bir manevi kuvvet vermektedir. Şehit ailelerimizin dik duruşu, onuru, onurlu duruşu, gazilerimizin saygın duruşu bu kuvvetimizin ana kaynağıdır. Burada bulunan konuklarımız adına sizlere bir kez daha minnetlerimizi ifade ediyoruz. Allah sizlere sağlık versin bir kez daha sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sağ olun.” şeklinde konuştu.