19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ile “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 101’inci yıl dönümünde şan ve şeref abidesi kahraman gazilerimizin “Gaziler Günü” nü kutlamanın onurunu yaşıyoruz.Gazilik; mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve Milletimizin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan kutlu bir unvandır.Gazilik mertebesi hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makamdır. Bu şerefli unvanı taşıyan gazilerimiz ve canlarını ülkemizin istiklali için feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu güzel vatana ve mukaddes değerlerimize sahip çıkmak, istiklalimizi ve değerlerimizi kıyamete kadar baki kılmak bu Şanlı Milletin birer ferdi ve gazilerimizin evlatları olarak hepimizin kaçınılmaz görevidir.Gazi ecdadımızdan bizlere ilham kaynağı olarak kalan Gaza Ruhu, Milletimizin, tarihi boyunca mukaddes değerlerini koruma ve yüceltme uğrunda verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde, eşsiz zaferlere ulaşmasını temin eden manevi kuvvetinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bu ruh, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Milli benliğimizde tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir.“19 Eylül Gaziler Günü” vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Vatan ve bağımsızlık uğrunda en kıymetli varlığını ortaya koymaktan çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.