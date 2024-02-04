Eylül Minel %100 Doğal Gül Mayası

EYLÜL MİNEL'DEN AB-I GÜL: SAF GÜL MAYASI İLE CİLDİNİZE GÜL KOKULU BİR BAKIM

Isparta'nın Geleneksel Gül Damıtma Sanatıyla Elde Edilen Ab-ı Gül, Eylül Minel Kalitesiyle

Isparta, Tarihi Gelenekleriyle Cildinizde Canlanıyor!

Eylül Minel, Rosa Damascena gül çiçeklerinden geleneksel bakır kazanlarda damıtılarak üretilen Ab-ı Gül'ü raflarda yerini aldı. Bu eşsiz ürün, yüksek kalitesi ve doğallığı ile dikkat çekiyor. Ab-ı Gül, UHT teknolojisi sayesinde koruyucu ve katkı maddesi kullanılmadan, saf gül mayası olarak paketleniyor.

Doğadan Gelen Saf Güzellik: Ab-ı Gül

Eylül Minel'in Ab-ı Gül'ü, %100 doğal gül mayası olarak öne çıkıyor. Isparta'nın göller bölgesinde yetiştirilen Rosa Damascena gülü, geleneksel yöntemlerle işleniyor ve elde edilen bu özel distile gül suyu, cildinize benzersiz bir bakım sunuyor.

Cildinizi Canlandırın: Ab-ı Gül'ün Faydaları

Cildin pH dengesini korur ve nemlendirir.

Ferahlatıcı özelliği ile cildinizi yeniler.

Fazla yağları gidererek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Antioksidan içeriği ile cildinizi genç ve sağlıklı tutar.

Göz altı şişkinliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Hassas ciltlerde kızarıklığı hafifletir ve cildi yatıştırır.

Eylül Minel İle İletişim:

Adres: Modernevler Mahallesi 102. Cadde No:74/A Isparta

Telefon: 0246 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 1224

Website: www.eylulminel.com

Eylül Minel, Ab-ı Gül ile cildinize geleneksel bir dokunuş sunuyor. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve cildinizi özel bir bakımla şımartmak için siz de Eylül Minel'in kalitesine güvenebilirsiniz.









