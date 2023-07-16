Isparta'da 15 Temmuz Destanı'nın 7. Yılı Gururla Kutlandı



















Açıklama: Isparta ili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle birlikte 15 Temmuz Destanı'nın 7. yılını gururla kutladı. İl genelinde gerçekleştirilen anma törenleri, yürüyüşler, sergiler ve konferanslar, Isparta halkının demokrasiye ve milli birliğe olan inancını ve vatan sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlarca vatandaş, vatan nöbetini sürdürerek gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi. Isparta'da 15 Temmuz Destanı'nın anlamı ve önemi bir kez daha vurgulanarak gelecek nesillere aktarıldı.