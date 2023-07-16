Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları Düzenlendi













































































Isparta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla bir dizi anma programı ve etkinliğe ev sahipliği yaptı.Anma programlarının ilki, garnizon şehitliğinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, dualarla devam etti. Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı bir törende bir araya geldi. Vali Baruş ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve şehitlerin yanında bekleyen ailelere taziye dileklerini iletti.Vali Baruş ve protokol üyeleri daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Baruş burada yaptığı açıklamada, gazilerin fedakarlıklarının Türk milletinin hangi zorluklarla bugünlere geldiğini hatırlattığını ve onların kahramanlıklarının geleceğe olan umutlarını artırdığını ifade etti.Daha sonra Vali Baruş ve Garnizon Komutanı Kahraman, gençlerle buluşma programı için İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada açılan stantları ziyaret eden Vali Baruş, Süleyman Demirel Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği tarafından geliştirilen araç sürüş simülasyonunu deneyerek bilgi aldı.Isparta Tren Garı'nda devam eden Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programında Vali Baruş ve protokol üyeleri, şehitlerin anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Vali Baruş, program sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Son olarak, Vali Baruş ve Garnizon Komutanı Kahraman, Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nde düzenlenen 15 Temmuz temalı kitap ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, Isparta'da bir araya gelen vatandaşları duygusal anlarla birleştirdi ve şehitlerimizi onurlandırdı. Bu önemli gün vesilesiyle yapılan etkinlikler, Türk milletinin birlik, beraberlik ve demokrasiye olan bağlılığını vurguladı.