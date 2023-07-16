Haziran'da Isparta'da Kaç Konut Satıldı?

Isparta'da Haziran Ayında 548 Konut Satışı Gerçekleşti: İstatistikler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Isparta'da Haziran ayında 548 konut satışı gerçekleşti. Bu veriler, Isparta'nın konut piyasasında istikrarlı bir durumda olduğunu gösteriyor. Türkiye genelinde ise konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 oranında azalarak 83,636 konut olarak kaydedildi. İstanbul, en yüksek satış rakamıyla öne çıkarken, Isparta'daki konut satışlarının da önemli bir payı bulunuyor. Ayrıca, yabancılara yapılan konut satışları da Haziran ayında düşüş göstererek 2,625 adet olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den en fazla konut satın alan yabancılar arasında yer aldı.