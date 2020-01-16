“Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçundan 2 Yıl hapis cezası ile aranan H. H.

“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası ile aranan R. E.

“Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. E.

“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezası ile aranan M. K.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 06.01.2020 ile 13.01.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 37 (Otuz Yedi) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.