1. LİGE YÜKSELEN 2 TAKIM BELLİ OLDU

KUPA TÖRENİ ve DETAYLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde devam ediyor. 1. grup müsabakalarının ardından Vakıfbank ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor TVF Kadınlar 1. Lige yükseldi.Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde 6 Mart Spor Salonunda devam ediyor. 1. grup müsabakalarının sona ermesi ile Vakıfbank ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor TVF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde devam ediyor. 11 Mart 2020 Çarşamba günü başlayan müsabakaların sonuna gelindi.6 Mart Spor Salonunda 1. grup müsabakalarını bugün oynanan 2 maçla sona erdi. Nefes kesen müsabakaların sonunda Vakıfbank grubu birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor ise grubu ikinci tamamlandı.Bu sonuçlar Vakıfbank ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor TVF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.Takımlara kupaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu tarafından takdim edildi.Sporcular 6 Mart Spor Salonunda büyük sevinç yaşadı.6 Mart Spor Salonunda voleybol heyecanı seyircisiz Kalecik Bld. Spor Mektebi - Gelişim Koleji, Sakarya Voleybol - Numune Gençlik karşılaşmalarıyla devam edecek.Bu karşılaşmaların sonucunda grup 1. si ve 2.si Kadınlar 1. Lige yükselecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü