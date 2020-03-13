HASTANEMİZDE HASTA ZİYARETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

• Hastanemizde hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması, • Hasta ziyaretleri 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacak olup, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, • Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, • Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması,

Bilindiği üzere; Bakanlığımız bünyesinde erken dönemde oluşturulan “Korona Virüs Bilim Kurulu” önerileri doğrultusunda hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir.Bakanlığımız genelgeleri ile yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediyor.Bu kapsamda ilgili genelge doğrultusunda hastanemizde hasta ziyaretleri ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.Tüm vatandaşlarımızdan konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini, rica ediyoruz.Isparta Şehir Hastanesi