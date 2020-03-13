ITSO’da Virüs ve Bakterilere Karşı Dezenfeksiyon İşlemi Yapıldı. (13.03.2020)

Dünya gündeminde etkisini hissettiren koronavirüs salgını sonrasında dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızda da halk sağlığını tehdit eden virüs ve kötü bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Yeditepe Üniversitesi’nde geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı’nca raporu olan nano gümüş teknolojili dezenfekte ürünü ile uygulamaya yetkili firma ve elemanlarınca sisleme usulü ile dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız, Sicil ve diğer işlemlerin yapıldığı hizmet birimi ile konferans salonu, meclis salonu, toplantı salonları, başkanlık katı ile diğer tüm ortak alanlar dezenfeksiyondan geçirildi.Ayrınca odamızda üyelerimiz ve misafirlerimizin sağlığı için el dezenfektanları da kullanılmaktadır.ITSO