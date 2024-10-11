Isparta Otogarında Aranan Şahıs Yakalandı: 21 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda, Isparta otogarında aranan bir şahıs yakalandı. Otobüsle Isparta'ya giriş yapan M.A. isimli şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, M.A.'nın Cumhurbaşkanına Hakaret, Basit Yaralama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından toplam 21 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ve 33.220 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suçluların yakalanması yönündeki çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.