ISPARTA TİCARET BORSASINDAN ISPARTA32 SPOR KULÜBÜNE MORAL ZİYARETİ

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Göçerli ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bayındır, Isparta32Spor Kulübü yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette, Isparta 32 Spor Kulübü Başkan Yardımcıları Ozan Gezer ve Gültekin Özdemir, Asbaşkan Nuri Top, Kulüp Basın Sözcüsü Serkan Başpınar yer aldılar.

Isparta 32 Spor’a moral ve destek ziyaretinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin şu sözlere yer verdi: “Takımımızın yönetimi, teknik ekibi, futbolcularına bizler de moral ve motivasyon verebilmek adına ziyaret ettik. Tabi takımımıza asıl moral ve motivasyon verecek olan Isparta 32 Spor sevdalıları ve taraftarlarıdır. Tüm Isparta 32 Spor sevdalılarını maça bekliyorum. Hep beraber olup şehrimizin takımına destek olalım.’’ ifadelerini kullandı.