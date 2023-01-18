ISPARTA İL JANDARMA KOMTANLIĞI BASIN DUYURUSU



Isparta ili Eğirdir ilçesi Barla köyünde 14 Ocak 2023 tarihinde H.D. isimli müştekiye ait evinden çapa makinesinin çalınması.

15 Ocak 2023 tarihinde İLK. isimli müştekiye ait bağ evinden 400 kg. paslanmaz demirlerin çalınması,16 Ocak 2023 tarihinde U.K. isimli müştekiye ait bağ evinden (1) adet fırınlı ocak, (1) adet Arçelik marka buzdolabı ve yaklaşık 50 kg. parça halindeki demirleri çalarak İsparta merkez Petek Sanayii bölgesinde faaliyet gösteren hurdacıya 2200 TL. karşılığında satan ve meydana gelen hırsızlık olayını birlikte organize bir şekilde planlayarak gerçekleştirdikleri tespit edilenveisimlişüpheli şahıs icra edilen operasyonlaveİlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından koordineli olarak yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır.Diğer firari olan şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalara devam edilmektedir.Yakalanarak adli makamlara sevk edilenveisimlişüpheliİsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumana teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.