Isparta Ticaret Borsası tarafından 07.03.2019 tarihinde TÜRKPATENT kurumundan alınan Isparta Gülyağı Coğrafi İşaretini şimdi de Avrupa Birliği’nde tescilletmek için ilerliyor.

AB’den tescil alacak “Isparta Gülyağı” ve diğer 10 ürün için açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından Türkiye’nin 10 lezzeti için Avrupa Komisyonuna tescil başvurusu yapıldığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi. Süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte tescil alacak 10 lezzet ise şöyle:

“Isparta Gülyağı, Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarı.”