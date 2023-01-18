isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak

“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak
ISPARTA
45 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Ticaret Borsası tarafından 07.03.2019 tarihinde TÜRKPATENT kurumundan alınan Isparta Gülyağı Coğrafi İşaretini şimdi de Avrupa Birliği’nde tescilletmek için ilerliyor.
AB’den tescil alacak “Isparta Gülyağı” ve diğer 10 ürün için açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından Türkiye’nin 10 lezzeti için Avrupa Komisyonuna tescil başvurusu yapıldığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi. Süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte tescil alacak 10 lezzet ise şöyle:
“Isparta Gülyağı, Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarı.”
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi
​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz
Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!
ÇEVİK GIDA'DAN PAZAR GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİMLER
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...
Isparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür Usta
VİA MARKET'TE TÜM KAĞIT ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYATINA PERAKENDE
Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor
Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı
BİNLERCE MEMURA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ
Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı ne kadar oldu?
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
EYT'de ikinci kez tazminat alabilirsiniz!
Isparta'da neon yazı logo lamba tasarımları ve avizelerde kampanyalar için Ayhan Elektrik
EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ
Altın gaza bastı!
GÜNÜN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
15 OCAK'TA BAŞLIYOR
ISPARTA'DA LEZZETLİ DÖNER Mİ YEMEK İSTİYORSUNUZ? O ZAMAN MİNİ DÖNER
Memur ve emekliye bir zam daha!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da İşyerinin gelirini ARYA Bebeğe BağışlayacakIsparta'da İşyerinin gelirini ARYA Bebeğe Bağışlayacak12 Ocak 2023
Esnaf ve sanatkarlara müjde!Esnaf ve sanatkarlara müjde!12 Ocak 2023
Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyorAraç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor12 Ocak 2023
Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!14 Ocak 2023
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksinize-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz14 Ocak 2023
Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi 13 Ocak 2023
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!14 Ocak 2023
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?16 Ocak 2023
Isparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür UstaIsparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür Usta12 Ocak 2023
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?16 Ocak 2023
Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı ne kadar oldu?Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı ne kadar oldu?11 Ocak 2023
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...13 Ocak 2023
Isparta'da su ürünleri denetimleriIsparta'da su ürünleri denetimleri13 Ocak 2023
HALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİHALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİ13 Ocak 2023
Isparta’da Aday Öğretmenlere Uyum Eğitimi Semineri VerildiIsparta’da Aday Öğretmenlere Uyum Eğitimi Semineri Verildi15 Ocak 2023
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildiSözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi17 Ocak 2023
2023 Yılının İlk İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı2023 Yılının İlk İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı13 Ocak 2023
ISPARTA BELEDİYESİNDEN DOĞALGAZ VE TESİSAT KAMPANYASIISPARTA BELEDİYESİNDEN DOĞALGAZ VE TESİSAT KAMPANYASI12 Ocak 2023
Davraz Kapalı Pazaryeri GES’e uygun olarak inşa ediliyorDavraz Kapalı Pazaryeri GES’e uygun olarak inşa ediliyor16 Ocak 2023
​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?17 Ocak 2023