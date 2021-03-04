Yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Isparta’nın mevcut risk durumunu daha da azaltmak adına Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 4 Mart Perşembe günü başlatılacak denetim seferberliğinde İçişleri Bakanlığınca belirlenen adımlar görüşüldü.Toplantıdaki konuşmasında Perşembe günü il merkezi ve ilçelerde toplam 1.000 kişiyle yapılacak denetimlerde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine değinen Vali Seymenoğlu, “ Şu anda kontrollü normale dönüşün adımlarını atıyoruz. Eğer bunu tam bir normalleşme olarak görüp tedbiri elden bırakırsak emin olun çok kısa bir sürede risk seviyemiz artacak ve kazanımlarımızı kaybedeceğiz. Bunu kaybetmememiz için hem esnafımızın hem de vatandaşımızın belirlenen tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalması çok önemli. Geriye dönmemek için herkesin elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor.” dedi.Mücadelenin sadece polis ve jandarma denetimleriyle yapılması halinde başarılı olunamayacağına vurgu yapan Vali Seymenoğlu, “ Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri de sahada olacaklar ve vatandaşlarımızı bilgilendirecekler. Muhtarlarımız her zaman olduğu gibi yine en büyük destekçimiz olacak, mahallelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımızı, esnafımızı risklere karşı bilgilendirecekler. Bunun yanında bizler de denetimlerimizin yanı sıra Bakanlığımızın genelgesiyle birlikte İl Salgın Riski Azaltma Planlarımızı oluşturarak ilimizde hangi yerlerin, hangi bölgelerin riskli olduğunu belirleyip vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz ve herkes ona göre tedbirini alacak.” diye konuştu.Toplantı sonunda katılımcılar konuyla ilgili yapacakları çalışmaları Vali Seymenoğlu’na aktararak görüş alış verişinde bulundular.