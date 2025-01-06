Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan Kaçakçılıkla Mücadelede Kararlı Adımlar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı boyunca kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve tarihi-kültürel mirasın korunması adına gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük başarılar elde etti. Yapılan açıklamada, farklı alanlarda düzenlenen operasyonların detayları ve sonuçları paylaşıldı.

Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar

Silah ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen 4 operasyon sonucunda:

12 adet tabanca ,

, 570 adet tabanca üst kapak parçası ,

, 347 adet muhtelif çapta fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 1’i tutuklandı.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması için yapılan 26 operasyon sonucunda:

386 adet sikke ,

, 31 adet obje ,

, 8 adet eski eser ,

, İzinsiz kazılarda kullanılan 15 adet dedektör ve 118 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçak ve Sahte Ürünlere Yönelik Operasyonlar

Kaçakçılık ve sahte ürünlere karşı düzenlenen 11 operasyon kapsamında:

100.480 adet içi tütün doldurulmuş makaron ,

, 411 litre alkollü içki ,

, 260 paket sigara ,

, 30 kg tütün ,

, 48 adet motorlu testere ,

, 14 adet akıllı saat ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Halkın Huzur ve Güvenliği İçin Kararlılıkla Devam

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Kaçakçılıkla mücadelede gösterilen bu başarılar, Isparta’nın güvenliğini sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.