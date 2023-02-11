Eski Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın orta katı depremzede vatandaşlar için Giyim Bank olarak ayarlandı. Merkeze ivedilikle sıfır kılık kıyafet, ayakkabı, iç çamaşırı, bebek ve çocuk ürünleri talep ediliyor.

Deprem bölgesinden Isparta’ya gelen vatandaşlar için Giyim Bank kuruldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eski taş binasına kılık kıyafet v.b ürünler başta olmak üzere birçok giyim malzemesi sıfır olarak kabul ediliyor.

Eski Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bulunduğu 6 Mart caddesindeki taş binada (Millet Kütüphanesi) depremzedeler için giyim mağazası açılmış olup, malzemelerin depremzedelere kapalı şekilde verilmesi için, askılı çanta, çekme valiz, bavul vb. kullanılmamış malzeme ihtiyacı var. Gerekli malzemeleri temin edebilen hayırseverlerimizin bunları eski taş binaya bırakmaları istendi.











