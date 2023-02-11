Esnaf teşkilatından büyük destek

Depremzedelere 23 milyon

195 bin lira bağış yapıldı

Deprem bölgesi için başlatılan yardım seferberliğinde Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile 6. Bölge Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliğinden destek gecikmedi. Esnaf Odaları Birliği bölgeye insani yardım malzemeleri gönderirken, 6. Bölge Birliği ve bağlı kooperatifler ise afetzedeler için 23 milyon 195 bin lira bağışta bulundu.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlatılan yardım seferberliğine esnaf ve sanatkarlar da büyük destek veriyor. 6. Bölge Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği ve bağlı kooperatiflerin katkısıyla afetzedeler için 23 milyon 195 bin TL AFAD’a bağış yapıldı. 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, “Ahilikten aldığı yardımlaşma ve dayanışma prensipleriyle esnaf ve sanatkarımız devletiyle el ele vererek, depremzedelere yardıma koşmuştur” dedi. Başkan Tural, “TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül önderliğinde afet bölgesindeki tüm illerin yanında olmak gerekli adımlar atılmış olup, yapılan toplantı ve genelge doğrultusunda Bölge Birliğimiz ve bağlı kooperatiflerimizden toplamda 23 milyon 195 bin lira, deprem bölgesine bağış yapılmıştır. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere, tüm bölge birliği başkanlarına ve kooperatif başkanlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



GÖNÜLLÜ EKİPLER SAHADA

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bölgeye gönderilmek üzere 2 bin battaniye ile 750 çift ayakkabını AFAD’a teslim edildiğine dikkat çeken Birlik Başkanı Tural, birliğe bağlı odaların da deprem bölgesine hem insani yardım hem de gönüllü ekipler gönderdiğini ifade etti. Başkan Tural “Esnaf ve sanatkarımıza çağrıda bulunarak acil ihtiyaç duyulan ayni yardımların, Valiliğimiz tarafından belirtilen yardım toplama merkezlerine yönlendirilmesi sağlanmıştır. İnşaatçılar Marangozlar Mobilyacılar Odamız tarafından ihtiyaç malzemesi yüklü yardım tırı deprem bölgesine hareket etmiştir. Sıhhi Tesisatçılar Odamıza bağlı 30 kişilik ekibimiz, yanlarında ekipmanlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek vermektedir. İlimizde lokanta ve gıda sektöründe hizmet veren çok sayıda esnafımız da depremzedelerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak adına gıda malzemeleriyle birlikte bizzat bölgeye giderek seyyar aşevlerinde şu anda yemek hizmeti sunmaktadır. İlçelerimizde de odalarımızın organizasyonlarıyla yardım malzemelerinin yine deprem bölgesine nakli sağlanmıştır. Valiliğimizin pikap araç talebine de anında cevap verildi” dedi.



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