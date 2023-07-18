Isparta Ve Tüm İllere İçin Resmi Uyarı Gönderildi

Ruhsatsız Eğitim Kurumlarına MEB'den Ceza Uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüten merkezlere yönelik ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. İllere gönderilen resmi yazıda, eğitim merkezleri, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu gibi faaliyetlerde bulunan merkezlerin ruhsatsız olarak hizmet vermesi durumunda hem kapatılacağı hem de para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyarısına göre, her türlü eğitim öğretim faaliyetleri Bakanlık izni ve denetimine tabi olmalıdır. Bu çerçevede, bazı kurumların gerekli izinleri almadan faaliyet gösterdiklerine dair bilgilere ulaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca, verilen ruhsatlara aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin tespit edildiği durumlarda da yetkili idareler ve milli eğitim müdürlükleri tarafından hızla yasal işlemlerin başlatılacağı, gerektiğinde bu yerlerin kapatılacağı ve ruhsatlarının iptal edileceği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımıyla, ruhsatsız eğitim kurumlarının faaliyetlerine son verilmesi ve eğitim kalitesinin güvence altına alınması hedefleniyor.