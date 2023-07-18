SDÜ'nün Öncülüğünde Akıncı İHA'sına Hibrit İtki Sistemi Tasarımı

"SDÜ Araştırmacılarından Milli Teknoloji Hamlesi: Akıncı İHA'nın Taşıma Kapasitesi Artıyor"

,Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki lisansüstü öğrenciler, Milli İHA Bayraktar Akıncı için önemli bir gelişme sağladı. Doç. Dr. Yasin Şöhret danışmanlığında gerçekleştirilen araştırma, Akıncı-B'nin mevcut PT6 turboprop motoru yerine daha verimli bir hibrit itki sistemi kullanma konseptini içeriyor. Bu sistem, Akıncı'nın taşıma kapasitesini artırırken yakıt ihtiyacını da azaltmayı hedefliyor.

Araştırmacılar, hibrit itki sisteminin performansını bir görev uçuşu senaryosu üzerinden analiz etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Akıncı'nın 2,5 tona kadar daha az yakıta ihtiyaç duyabileceği ve 1,5 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesinin artabileceği ortaya çıktı. Bu da Akıncı'nın daha fazla mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olabileceği anlamına geliyor.

Doç. Dr. Yasin Şöhret, araştırmanın önemini vurgulayarak, yerli ve milli havacılık savunma sanayisine yönelik araştırmacılar yetiştirmenin hedeflendiğini söyledi. Akıncı'nın hibrit itki sistemi ile daha verimli ve güçlü hale getirilmesinin milli teknoloji hamlesinin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, faydalı yük kapasitesinin artırılmasının operasyonel anlamda ciddi avantajlar sağlayabileceğini ifade etti. Bu avantajlar, savunma ve askeri alanlarda kullanılan bir İHA için daha uzun menzil, daha uzun görev süresi veya daha fazla mühimmat taşıma gibi farklı şekillerde değerlendirilebilir.

Bu çalışma, milli teknolojiye yönelik yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gösteriyor. Üniversite ve sanayi işbirliği sayesinde Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki başarısı daha da ilerleyebilir. Araştırmanın sonuçları, Milli İHA Bayraktar Akıncı'nın daha güçlü ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, savunma sanayisindeki yerli üretim ve milli güvenlik alanındaki başarıyı destekleyecektir.