Gram Altın Fiyatarını Gözleri Fal Taşı Gibi Açtı

Gram Altın Rekor Kırıyor, Şu An 1661 Liradan İşlem Görüyor!

Gram altın, haftanın ikinci iş gününde yükselişle başlayarak yeni bir rekora imza attı. Sabah saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşıyan gram altın, şu anda 1661 liradan işlem görüyor.

Önceki kapanışa göre 6 lira yükselerek güne başlayan gram altın, hem yurt içinde hem de yurt dışında yükseliş trendini sürdürüyor.

Çeyrek altın ise önceki kapanışını 2705 liradan tamamlamış olup şu anda 2714 liradan alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını ise 10822 liradan fiyatlanıyor. Önceki kapanışını 10790 liradan gerçekleştiren cumhuriyet altını da değer kazanmaya devam ediyor.

Ons altın ise 4 dolarlık bir yükselişle 1959 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Sosyal medyada ise Simpsons'ın yeni bir kehaneti hakkında konuşuluyor. Bu olay yaratan savaş kehaneti, sonbahara işaret edildiği belirtiliyor.